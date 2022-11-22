Yeni yılda pasaport ve ehliyet harçları ne kadar olacak? (2023 pasaport ve ehliyet harç bedeli)

2022 yılı yeniden değerleme oranlarının belli olmasının ardından, yeni yılda pasaport ve ehliyet harç tutarlarının ne kadar olacağı merak ediliyor. İşte ayrıntılar.



YENİDEN DEĞERLEME ORANI BELLİ OLDU



Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ekim itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 65,26, yurt içi üretici fiyatları yüzde 122,93 arttı.



Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen yeniden değerleme oranına esas teşkil eden Yİ-ÜFE, ekim ayı sonunda 12 aylık ortalamalara göre yüzde 122,93 artış gösterdi.



Çeşitli vergi ve harçlarla ilgili kanunlarda, vergi, harç ve ceza tutarlarının her yıl yeniden değerleme oranı kadar artması öngörülüyor.

2023 PASAPORT VE EHLİYET HARÇLARI NE KADAR OLACAK?



Yılbaşından itibaren ehliyet ve pasaport harçlarına yüzde 123'lük zam gelecek.



Yeni yılla birlikte 6 aylık pasaport harcı 309 liradan 689 liraya, 4 yıl ve üstü pasaport harçlarının ise 1478 liradan 3295 liraya yükselmesi bekleniyor.

A sınıfı ehliyet harcı, 370 liradan 825 lira 87 kuruşa, B sınıfı ehliyet harcı ise bin 116 lira 90 kuruştan 2 bin 489 lira 77 kuruşa yükselecek.