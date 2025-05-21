Yeni Zelandalılar kredi kartı sarmalına girdi

Yeni Zelanda'da hanehalklarının harcama davranışlarını en iyi yansıtan göstergelerden biri olan kredi kartı ile yapılan harcamaları Nisan ayında yıllık bazda üst üste dördüncü ayda da artış gösterdi.



Yeni Zelanda Merkez Bankası (RBNZ) tarafından yapılan açıklamaya göre, mevsimsel düzeltilmiş verilerle kredi kartı harcamaları Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 artışla 4,18 milyar dolara yükseldi. Bir önceki ay harcamalarda %0,7 artış yaşanmıştı.



Harcamalarda bir önceki aya göre ise yüzde 1,5 düşüş kaydedildi.



Kredi kartı harcamalarında artış hızı enflasyonun hızla yükselmeye başladığı dönemlere denk gelen 2022 yılının Ekim ayında yüzde 34,1 ile rekor kırmıştı.



Yurt içi kredi kartı harcamaları aylık yüzde 1,2 azalarak 3,65 milyar dolar olarak gerçekleşti.