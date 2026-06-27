Yenilenmiş ürünlerde yeni dönem. 14 gün şartsız iade hakkı geliyor
27.06.2026 10:22
"Yenilenmiş Ürünler Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.
Ticaret Bakanlığı, yenilenmiş ikinci el teknolojik ürün satışına dair yeni kararlar aldı. Artık, sadece internetten alınan değil mağazadan alınan ürünler de 14 gün içinde gerekçe göstermeksizin iade edilebilecek.
Ticaret Bakanlığı, yenilenmiş ürün ekosisteminin etkinliğini artırmak amacıyla yeni düzenlemeler hayata geçirilen “Yenilenmiş Ürünler Hakkında Yönetmelik"in Resmi Gazete'de yayımlandığını açıkladı.
Yeni yönetmelikle, cep telefonundan bilgisayara, akıllı saatten oyun konsoluna kadar ikinci el ürünlerin garantili şekilde yenilerek ekonomiye yeniden kazandırılması süreçleri yeniden düzenlendi.
Bu cihazlar arasında televizyon da eklendi.
KAYIT OLUŞTURULACAK
Yenilenmiş ürünlerin tamamına, "Yenilenmiş Ürün Bilgi Sistemi" üzerinden dijital sicil kaydı oluşturulacak.
Tüketiciler değişen parçalar, kayıp kaçak sorgusu, değişimin nerede yapıldığı ve ürün sertifikaları gibi bilgilere bu sistemden erişecek.
Yönetmeliğe aykırı davrananlara idari yaptırım uygulanacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik, 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek.