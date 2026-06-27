NTV

Yenilenmiş ürünlerde yeni dönem. 14 gün şartsız iade hakkı geliyor

27.06.2026 10:22

Yenilenmiş ürünlerde yeni dönem. 14 gün şartsız iade hakkı geliyor
Anadolu Ajansı

"Yenilenmiş Ürünler Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA
Google'da NTV'yi tercih et

Ticaret Bakanlığı, yenilenmiş ikinci el teknolojik ürün satışına dair yeni kararlar aldı. Artık, sadece internetten alınan değil mağazadan alınan ürünler de 14 gün içinde gerekçe göstermeksizin iade edilebilecek.

Ticaret Bakanlığı, yenilenmiş ürün ekosisteminin etkinliğini artırmak amacıyla yeni düzenlemeler hayata geçirilen “Yenilenmiş Ürünler Hakkında Yönetmelik"in Resmi Gazete'de yayımlandığını açıkladı.

 

Yeni yönetmelikle, cep telefonundan bilgisayara, akıllı saatten oyun konsoluna kadar ikinci el ürünlerin garantili şekilde yenilerek ekonomiye yeniden kazandırılması süreçleri yeniden düzenlendi.

 

Bu cihazlar arasında televizyon da eklendi.

 

KAYIT OLUŞTURULACAK

 

Yenilenmiş ürünlerin tamamına, "Yenilenmiş Ürün Bilgi Sistemi" üzerinden dijital sicil kaydı oluşturulacak.

 

Tüketiciler değişen parçalar, kayıp kaçak sorgusu, değişimin nerede yapıldığı ve ürün sertifikaları gibi bilgilere bu sistemden erişecek.

 

Yönetmeliğe aykırı davrananlara idari yaptırım uygulanacak.

 

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik, 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun
Google Play
App Store
App Gallery