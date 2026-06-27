Yenilenmiş ürünlerde yeni dönem. 14 gün şartsız iade hakkı geliyor

Ticaret Bakanlığı, yenilenmiş ürün ekosisteminin etkinliğini artırmak amacıyla yeni düzenlemeler hayata geçirilen “Yenilenmiş Ürünler Hakkında Yönetmelik"in Resmi Gazete 'de yayımlandığını açıkladı.

Yeni yönetmelikle, cep telefonundan bilgisayara, akıllı saatten oyun konsoluna kadar ikinci el ürünlerin garantili şekilde yenilerek ekonomiye yeniden kazandırılması süreçleri yeniden düzenlendi.

Bu cihazlar arasında televizyon da eklendi.

KAYIT OLUŞTURULACAK

Yenilenmiş ürünlerin tamamına, "Yenilenmiş Ürün Bilgi Sistemi" üzerinden dijital sicil kaydı oluşturulacak.

Tüketiciler değişen parçalar, kayıp kaçak sorgusu, değişimin nerede yapıldığı ve ürün sertifikaları gibi bilgilere bu sistemden erişecek.

Yönetmeliğe aykırı davrananlara idari yaptırım uygulanacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik, 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek.