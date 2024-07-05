Yerel seçim sonrası MB rezevlerinde ilk düşüş

Yerel seçim sonrası rezervler ilk kez geriledi.



Merkez Bankası toplam rezervleri yerel seçimin olduğu 29 Mart haftasında 123,1 milyar dolar seviyesindeydi. Aynı dönemde swap hariç net rezervler eksi 65,5 milyar dolarla tarihi düşük seviyesini gördü. Ardından 3 ayda toplam rezerv 25 milyar dolar artışla 147 milyar 600 milyon dolara çıktı.



Swap hariç net rezerv ise artı 12,7 milyar dolara yükseldi.



Seçim sonrası ilk düşüş geçen hafta gerçekleşti. Toplam rezerv 142,9 milyar dolara, swap hariç net rezerv 11,6 milyar dolara indi.



REKOR TAHVİL ALIM SERİSİ SONA ERDİ



Yabancı yatırımcı seçimin ardından Türk Lirası tahvillere yoğun bir ilgi gösterdi.



Devlet iç borçlanma senetlerine 13 ayda 10 milyar dolara yakın giriş oldu. Onlar da ilk kez geçen hafta satışa geçti.



679,5 milyon dolarlık devlet iç borçlanma senedi sattılar.



3 YILIN ZİRVESİNE ÇIKTI



Öte yandan Türk Lİrası'nın enflasyondan arındırılmış reel değeri 3 yılın zirvesine çıktı.



Reel efektif döviz kuru endeksi haziranda 0,36 puan artarak 61,90 oldu



Bu, Eylül 2021'den bu yana görülen en yüksek seviye oldu.

