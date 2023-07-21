Yerli turist ilk çeyrekte seyahate 22,3 milyar lira harcadı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak-mart dönemine ilişkin "Hane Halkı Yurt İçi Turizm Araştırması" sonuçlarını açıkladı.

Buna göre ilk çeyrekte, yurt içinde 8 milyon 601 bin kişi seyahat etti. seyahate çıkanlar 74 milyon 530 bin geceleme yaptı.

Ortalama geceleme sayısı 7,4 oldu. seyahat harcamaları, bu çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 83 artışla 22 milyar 271 milyon liraya yükseldi. ortalama harcama ise 2 bin 207 lira oldu.

Bu yılın ilk çeyreğinde yakınları ziyaret amacıyla yapılan seyahatler yüzde 65,8 ile ilk sırada yer aldı. seyahate çıkanlar 58 milyon 535 bin geceleme sayısıyla en çok "arkadaş, akraba evinde" kaldı.