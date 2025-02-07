Yerli ve milli metro hattı dönemi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gebze OSB-Darıca Metro Hattı’nın her şeyi ile Türk teknik ve mühendisliğinin ürünü olarak inşa edilen ilk metro hattı olduğunu bildirdi.



Türkiye Yüzyılı’nda metro hattı inşaatlarında yeni bir dönem başladığını belirten Uraloğlu, "Artık metro hatlarımızın yapım aşamasından, elektrifikasyon ve sinyalizasyon aşamasına kadar üstünde çalışacak araçlarıyla birlikte her şeyimiz milli ve yerli olacak.” dedi.



Uraloğlu, bakanlık tarafından tamamlanarak ülke genelinde vatandaşın hizmetine sunulan kent içi raylı sitem hattı uzunluğunun 434 kilometre olduğunu belirtti.



RAYLI SİSTEM UZUNLUĞU 634 KİLOMETRE OLACAK



Devam eden çalışmalara ilişkin bilgi veren Uraloğlu, "Şu anda Gebze OSB-Darıca Sahil Hattı da dahil Kocaeli, İstanbul ve Bursa’da 73,4 kilometre kent içi raylı sistem hattının yapımını sürdürüyoruz." dedi.



Uraloğlu, ikisi Ankara’da olmak üzere Sakarya ve Trabzon’da toplam 67 kilometre uzunluğunda 4 ayrı kent içi raylı sistem hattının projelerinini hazırlığının devam ettiğini belirtti. Yapımı devam eden ve planlanan projelerle birlikte bakanlığın inşa ettiği kent içi raylı sistem uzunluğunun 634 kilometreye çıkacağını ifade etti.



GÜNDE 330 BİN YOLCUYA HİZMET VERECEK



Yapım çalışmaları devam eden 15,4 kilometrelik Gebze OSB -Darıca Sahil Hattı’nı çift hat olarak inşa ettiklerini söyleyen Uraloğlu, “Tasarım hızı 90 kilometre olan hattımız 11 istasyonuyla günde 330 bin yolcuya hizmet verebilecek. Gebze Organize Sanayi Bölgesi ile Darıca Sahili arasındaki yerleşimin yoğun olduğu bölgeleri metro konforunda birbirine bağlayacak.” açıklamasında bulundu.

2026'DA ÇALIŞMALAR TAMAMLANACAK



Metro hattındaki tüm çalışmaları 2026 yılının ikinci yarısında tamamlamak istediklerini belirten Uraloğlu, hattın 25 yıllık projeksiyonda 2 milyar 734 milyon euronun üzerinde ekonomik kazanç sağlauacağını dile getirdi.



Uraloğlu, yüzde 80 yerlilik oranına sahip metro hattının tamamlandığında araçların sürücüsüz hizmet vereceğini söyledi.