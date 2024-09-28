Yerli ve milli tren muayene sistemi geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ve Tübitak Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü (TÜBİTAK RUTE) tarafından geliştirilen OTMİ çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen muayene istasyonları ile trenlerin tekerlerinde oluşması muhtemel çatlak, kırık, fren sistemi hataları ve olağan dışı ısınmalar gibi kusurların bu sistem ile önceden tespit edilebileceğini ifade etti.

ARIZA HAREKET HALİNDEYKEN TESPİT EDİLECEK



Demiryolu ağının çeşitli noktalarına yerleştirilecek OTMİ’ler ile trenlerin tekerlerinde oluşması muhtemel çatlak, kırık, fren sistemi hataları ile olağan dışı ısınmalar gibi kusurların önceden tespit edilebileceğini söyleyen Bakan Uraloğlu, “Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen OTMİ’ler trenler hareket halindeyken dahi otonom olarak demiryolu araçlarını, mevcuttaki muayene istasyonlarından daha ileri seviyede muayene edilebilecek. Böylece araçlardaki kusurlar büyük kayıplara yol açmadan tespit edilecek.” dedi.

HEDEF DAHA GÜVENLİ YOLCULUK



Karayollarındaki akıllı ulaşım sistemleri dönüşümünü demiryollarında da başlattıklarını vurgulayan Uraloğlu, “Demiryollarında dijitalleşme ve akıllı sistemler alanında imza attığımız en önemli projelerden biri olan OTMİ, uluslararası standartlara ve gelişen teknolojiye uygun, güvenli, hızlı ve konforlu yolcu ve yük taşımacılığına imkân sağlayacak.” dedi.



AKILLI YAZILIMLARLA ERKEN TESPİT



Daha önceleri doğrudan insan eliyle yapılan demiryolu araçları yürüyen aksam, yük dengesi ve olası arıza kontrollerinin OTMİ sayesinde tamamen elektronik sensörler ve akıllı yazılımlar ile trenlerin hareket halindeyken dahi yapılabileceğini kaydeden Bakan Uraloğlu, demiryolu ağının çeşitli noktalarına yerleştirilecek muayene istasyonları ile trenlerin tekerinde oluşması muhtemel çatlak, kırık, aşınma, fren sistemi hataları ve olağandışı ısınmalar gibi kusurların önceden tespit edilebileceğini söyledi.