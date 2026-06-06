Yeşil dönüşüm için 131 milyon euro | Şimşek: Dünya Bankası'nın finansmanı hedeflere katkı sağlayacak
06.06.2026 13:31
Kaynakla, belediyelere yönelik yatırımlar gerçekleştirilecek.
Türkiye'nin Dünya Bankası'ndan 191,5 milyon euro tutarında finansman temin etmesine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, finansmanın yeşil dönüşüm hedeflerine katkı söyleyeceğini belirtti.
Dünya Bankası'ndan "Yeşil ve Geleceğin Şehirleri Projesi" için 191,5 milyon euro kaynak sağlandı.
Bu kaynakla, belediyelerin sürdürülebilir ve dirençli kent içi ulaşım ile içme suyu ve su arıtma altyapısına yönelik yatırımları gerçekleştirilecek.
“KATKI SAĞLAYACAK”
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, finansmana ilişkin açıklamalarda bulundu.
Şimşek, "Ülkemize Dünya Bankası tarafından sağlanan uygun koşullu finansman, yeşil dönüşüm ve sürdürülebilir şehircilik hedeflerimize katkı sağlayacak." dedi.
Şimşek, 2026 yılında sağlanan uygun koşullu dış finansman tutarının yaklaşık 4,5 milyar dolara ulaştığını belirtti.