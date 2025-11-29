Yeşil mercimek ve yulaf ithalatında gümrük vergisi düşürüldü

Yeşil mercimek ve yulafta rekolte azaldı fiyat hareketlendi. Ticaret Bakanlığı, önlem olarak bu iki ürünün ithalatında gümrük vergilerini düşürdü.

Gümrük vergisi yeşil mercimek ithalatında yüzde 10, yulaf ithalatında yüzde 30 olarak uygulanacak. Amaç ramazan ayı öncesinde fiyat artışını engellemek.

İlgili Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kapsamda, yeşil mercimek ithalatında yüzde 19,3'ten yüzde 10'a geriledi.

Bosna-Hersek, Güney Kore, Singapur ve Venezuela’dan yapılacak ithalatta ise gümrük vergisi alınmayacak.

Yulafta düşüş daha büyük. Yüzde 130 olarak uygulanan gümrük vergisi yüzde 30'a geriledi. Oranlar, 30 Nisan 2026'ya kadar uygulanacak.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, olumsuz iklim koşulları nedeniyle rekoltenin azaldığı belirtildi.

Ramazan ayı öncesinde piyasaların doğru yönlendirilmesi, spekülatif fiyatların önlenmesi ve arz güvenliği için gerekli tedbirlerin zamanında alındığı belirtildi.

Bakanlık nohuta yönelik de rekoltedeki durumu dikkate alarak arz talebe dair durum tespiti yapıyor.