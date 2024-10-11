Yetki belgesiz ustalar inşaatlarda çalışamayacak

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapılan değerlendirmeler sonucu, inşaat süreçlerine ilişkin de bazı düzenlemeler yapılması kararı alındı. Bu kapsamda "Yapı Ustaları Hakkında Yönetmelik Taslağı" hazırlanarak, ilgili kurum ve kuruluşlar ile meslek örgütlerine gönderildi ve görüşleri soruldu.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde hazırlanan düzenleme yürürlüğe girerse yapı müteahhidi ve şantiye şefleri, inşaat ve tesisat işlerinde yetki belgesi olmayan usta çalıştıramayacak. Yapım işlerinde çalışacak ustaların e-Devlet Kapısı'ndan "Şantiye-M Sistemi"ne kaydolması ve 5 yılda bir kaydını yenilemesi zorunlu hale gelecek. Düzenlemenin yapı güvenliğini de artırması öngörülüyor.



"NİTELİKSİZ USTALAR YAPI KALİTESİNİ OLUMSUZ ETKİLİYOR"



İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkanı Tahir Tellioğlu, inşaat sektöründe, özellikle taşıyıcı sistemi ayakta tutan ağır iş kollarında çalışan ustaların belgelendirilmesinin yapı sağlamlığı açısından olumlu bir gelişme olduğunu söyledi.



Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu ve yapı güvenliğinin hayati önem taşıdığını belirten Tellioğlu, "Sadece sorumluluğu yükleniciye, müteahhide ve mimara atmakla olmaz. Bir inşaat sürecinin paydaşları var. Proje çizen mühendis, mimar, ruhsat veren belediye, işi yürüten müteahhit, çalışan usta, malzeme veren betoncu, demir tedarikçisi, hepsi bu sürecin bir parçası. Bu nedenle herkesin konuyla ilgili yeterliliklere sahip olması büyük önem arz ediyor." dedi.



Niteliksiz ustaların yapı kalitesini olumsuz etkilediğine dikkati çeken Tellioğlu, "Demirci, hurda ağırlıklı demiri, esasa uygun demir diye satabilir. Betoncu, dozajı düşük beton kullanabilir. Usta, demiri örerken çirozunu iyi bağlamayabilir, pas payını koymayabilir, projeye uygun davranmayabilir. Tüm bunlar yapı güvenliğini tehlikeye atar." diye konuştu.



"HEM KAZALARIN ÖNLENMESİ HEM YAPI KALİTESİ AÇISINDAN ÖNEMLİ"



İnşaat sektöründe özellikle taşıyıcı sistemi ayakta tutan ağır iş kollarında çalışan ustaların belgelendirilmesinin zorunlu hale getirilmesi ve daha önce kaldırılan teşviklerin geri getirilmesi gerektiğini vurgulayan Tellioğlu, şunları kaydetti:



"Ustalık belgesi zorunluluğu hem iş sağlığı ve güvenliği ve kazaların önlenmesi hem de yapı kalitesi açısından büyük önem taşıyor. Ayrıca, mevcut belgelendirme sürecinin de incelenmesi gerekiyor. Mevcut ustalık belgelendirme sistemi, kişiyi yetiştirmekten ve eğitmekten ziyade, kişinin usta olup olmadığını teyit eden bir sınavdır ancak belgelendirme sonrası ustaların performanslarında yeterli bir iyileşme gözlenmiyorsa bu sürecin de tekrar gözden geçirilerek eğitimle desteklemesi büyük önem arz ediyor."