Yıl sonu enflasyon beklentisi geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mart 2025 dönemine ilişkin "Piyasa Katılımcıları Anketi" verilerini açıkladı.

TÜFE BEKLENTİSİ GERİLEDİ

Piyasa katılımcılarının cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 28,30 iken, bu anket döneminde yüzde 28,04 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 25,26 iken, bu anket döneminde yüzde 24,55 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise 17,26'dan yüzde 17,06'ya geriledi.

DÖVİZ KURU BEKLENTİSİ DÜŞTÜ

Katılımcıların cari yıl sonu dolar/TL beklentisi bir önceki anket döneminde 42,89 TL iken, bu anket döneminde 42,79 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 43,96 TL iken, bu anket döneminde 44,42 TL olarak gerçekleşti. TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay sonu beklentisi ise bu anket döneminde yüzde 42,50 oldu.

BÜYÜME BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Katılımcıların 2025 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3 iken, bu anket döneminde yüzde 3,1 olarak gerçekleşti. 2026 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 3,9 iken, bu anket döneminde yüzde 4 olarak gerçekleşti.