Yıl sonu enflasyon beklentisi yükseldi

Merkez Bankası, kasım ayı piyasa katılımcıları anketinin sonuçlarını açıkladı.

Piyasa katılımcıları anketine göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 44,11'den yüzde 44,81'e yükseldi.

Katılımcıların 12 ay sonrasına yönelik enflasyon beklentisi yüzde 27,44'ten yüzde 27,20'ye geriledi.



24 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 18,08'den yüzde 18,33'e çıktı.

DOLARDA DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ



Cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi 36,63'ten 35,72'ye geriledi.



12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise 42,73'ten 42,75'e çıktı.



Piyasalarda yıl sonu faiz beklentisi yüzde 50 olarak korundu. 3 y sonrası için faiz beklentisi yzde 45,38'e düştü.

12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 31,64'ten yüzde 30,84'e geriledi.



BÜYÜME BEKLENTİSİ DEĞİŞMEDİ



Katılımcıların 2024 yılı büyüme beklentisi 3,1 olarak sabit kaldı. 2025 yılı büyüme tamini ise yüzde 3,3'ten yüzde 3,2'ye indi.

Bir önceki anket döneminde 20,2 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 14,1 milyar dolara indi. Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi de 19,8 milyar dolara geriledi.