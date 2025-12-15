Yılbaşı hindisinin fiyatı belli oldu

Yılbaşı sofralarının geleneksel yemeği olan hindinin fiyatı belli oldu.

Hindinin Avrupa ve Amerika'da çok yaygın tüketildiği, Türkiye'de ise 1980'lerden bu yana artış gösterdiğini ancak hala yılbaşı eti olarak düşünüldüğünü dile getiren sektör temsilcisi, “Türkiye'de kişi başına düşen hindi tüketimi yıllık 600 gram." dedi.

Türkiye'nin Avrupa ve ABD ortalamasından geride olduğunu dile getiren sektör temsilcisi, "Lakin sağlık trendleriyle birlikte hızla menülerimize giriş gösteriyor. Kırmızı etten daha yüksek protein oranı sağlaması, beyaz etten daha düşük yağ oranı sağlaması ile insanların tercihi haline gelmeye başladı. ifadelerini kullandı.

"FİYATI 800 İLE BİN TL ARASINDA"

Yılbaşı dönemi hindilerinin büyüme süreçlerine ilişkin planlamaların yaklaşık bir yıl önceden yapıldığını da kaydeden temsilci, “Hindi dediğimiz hayvanın dişisi 10 kilo ideali, erkeği ise 20 kilolarda. Ancak genelde 6 ile 4 kilolarda tüketim sağlanıyor. Fiyatlarda ise bu yıl artış yaşanmadı. 800 ile bin TL arasında satışa sunuluyor." diye konuştu.