Yılbaşı öncesi fiyat ve etiket denetimi yapıldı

Edirne Ticaret Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ile ilçelerdeki marketler, kuruyemişçiler, şekerleme, tatlı, hediyelik eşya ve deterjan ürünlerinin satıldığı iş yerlerinde denetim gerçekleştirdi.



Ekipler işletmelerde raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı, faturaları inceledi, gramaj kontrolü yaptı.



Fiyat etiketi olmayan işletmeler ile aykırılık tespit edilenler hakkında idari para cezası uygulanması için işlem yapıldı.



Denetimler kapsamında 74 iş yerinde 570 ürün incelendi ve uygun olmayan 52 konuyla ilgili idari işlem yapıldı.



Denetimlerin devam edeceği kaydedildi.

