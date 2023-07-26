Yılın 3. enflasyon raporu yarın açıklanacak

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Enflasyon Raporu 2023-III'ün tanıtımı dolayısıyla yarın Ankara'da bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.
TCMB, yılın 2. Enflasyon Raporu toplantısında, 2023 sonu enflasyon tahminini yüzde 22,3, gelecek yıl sonu tahminini de yüzde 8,8'de sabit tutmuştu.
Toplantı, fiziksel ortamda gerçekleştirilecek.
Toplantı, TCMB'nin internet sitesinde, Banka'nın resmi Twitter ve YouTube hesaplarından canlı olarak yayımlanacak.
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- Hafize Gaye Erkan
- Enflasyon
- Ntvpara
- Merkez Bankası