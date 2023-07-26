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Yılın 3. enflasyon raporu yarın açıklanacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yılın 3. Enflasyon Raporu'nu yarın Ankara'da açıklayacak.

Yılın 3. enflasyon raporu yarın açıklanacak

 Başkanı Hafize Gaye Erkan,  Raporu 2023-III'ün tanıtımı dolayısıyla yarın Ankara'da bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

TCMB, yılın 2. Enflasyon Raporu toplantısında, 2023 sonu enflasyon tahminini yüzde 22,3, gelecek yıl sonu tahminini de yüzde 8,8'de sabit tutmuştu.

SP'den Türkiye için enflasyon yorumu

SP'den Türkiye için enflasyon yorumu

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Toplantı, fiziksel ortamda gerçekleştirilecek.

Toplantı, TCMB'nin internet sitesinde, Banka'nın resmi Twitter ve YouTube hesaplarından canlı olarak yayımlanacak.

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