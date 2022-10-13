Yılın ilk 9 ayında 66 ilin ihracatı arttı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı, ocak-eylül döneminde yıllık bazda yüzde 17,1 artarak 188,2 milyar dolara ulaştı.



Bu dönemde iller bazında yapılan ihracat ise (serbest bölgelerden yapılan ihracat hariç) yüzde 14,7 artarak 168,77 milyar dolara yükseldi.

Ocak-eylül döneminde genelindeki 81 ilden 66'sı ihracatını artırırken, 8 ilde düşüş tek hane olarak gerçekleşti.



Ocak-eylül döneminde en yüksek ihracatı 74,1 milyar dolarla İstanbul yaparken, onu 14,9 milyar dolarla Kocaeli, 11,8 milyar dolarla Bursa, 10,55 milyar dolarla İzmir, 8,23 milyar dolarla Ankara takip etti.



Gaziantep 7,74 milyar dolarla altıncı, Manisa 3,75 milyar dolarla yedinci, Sakarya 3,65 milyar dolarla sekizinci, Denizli 3,63 milyar dolarla dokuzuncu, Hatay 2,77 milyar dolarla onuncu sırada yer aldı.

17 İLİN İHRACATI 1 MİLYAR DOLARI AŞTI



Yılın 9 ayında en çok ihracat yapan 10 il arasında en yüksek artış, yüzde 23,8 ile Ankara'da görüldü. Onu yüzde 19,87 ile İzmir, yüzde 18,9 ile Kocaeli takip etti. İlk 10'da ihracatında düşüş yaşanan tek kent yüzde 2,4 ile Manisa oldu.



Söz konusu dönemde 17 ilin ihracatı 1 milyar doları aşarken, 4 kentteki şirketlerin yurt dışına satışlardan elde ettiği gelir çift haneli rakamlara ulaştı.



İlk 10 dışında ihracatı 1 milyar doları aşan şehirler arasında Konya, Kayseri, Adana, Mersin, Antalya, Tekirdağ ve Kahramanmaraş yer aldı.

EN YÜKSEK ARTIŞ YOZGAT VE TUNCELİ'DE



Ocak-eylül döneminde ihracat artışında 3 ilde üç haneli, 49 kentte ise çift haneli artış görüldü.



İhracatını oransal bazda en çok artıran illerin başında yüzde 285,6 ile Yozgat yer aldı. Bu kentin geçen yılın aynı döneminde 11,8 milyon dolar olan ihracatı 45,5 milyon dolara yükseldi.



Yozgat'ı yüzde 117,6 ile Tunceli, yüzde 116,4 ile Bingöl izledi. Bu 3 kentte artış üç haneli gerçekleşti.



İhracatını en çok artıran iller arasında Nevşehir yüzde 81,4 ile dördüncü, Muş yüzde 59,4 ile beşinci, Çorum yüzde 56,8 ile altıncı, Şanlıurfa yüzde 55,6 ile yedinci, Bitlis yüzde 55,15 ile sekizinci, Kars yüzde 39,5 ile dokuzuncu, Diyarbakır yüzde 39 ile onucu sırada yer aldı.

VAN'DA YÜZDE 43,9, ERZURUM'DA YÜZDE 32,2 DÜŞÜŞ YAŞANDI



Yılın 9 ayında ihracatı en çok düşen il yüzde 43,9 ile Van oldu. Bu kentte ihracat 45,1 milyon dolardan 25,3 milyon dolara geriledi.



Van'ı yüzde 32,2 ile Erzurum, yüzde 30,2 ile Adıyaman, yüzde 29,55 ile Yalova, yüzde 22,8 ile Niğde izledi. Karabük, Trabzon, Sinop ve Gümüşhane de ihracatı en çok düşen ilk 10 arasında yer aldı.