Yılın ilk enflasyonu açıklanacak

Milyonlarca kişiyi doğrudan ilgilendiren fiyat gelişmelerine rehber olan enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak.

BEKLENTİLER YÜKSEK ÇIKTI

Ocak ve Şubat aylarında her zaman yüksek gelen enflasyona ilişkin beklentiler bu yıl da yüksek gerçekleşti. Ekonomistler yüzde 3,60 ile yüzde 4,96 aralığında Ocak ayı enflasyonu bekliyor.

KİMLERİ ETKİLİYOR?

Evini kiraya verenler, kirada oturanlar, memur ve memur emeklileri, SGK, Bağ-Kur emeklilerini enflasyon verisi yakından ilgilendiriyor. Yapılacak zamlar enflasyon verisine göre belirleniyor.