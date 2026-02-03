Yılın ilk enflasyonu açıklanacak
03.02.2026 07:34
TÜİK enflasyon rakamlarını açıklayacak
Türkiye İstatistik Kurumu, Ocak ayına ilişkin enflasyon verilerini duyuracak. Enflasyonun aylık bazda yüzde 4 civarında gelmesi bekleniyor.
Milyonlarca kişiyi doğrudan ilgilendiren fiyat gelişmelerine rehber olan enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak.
BEKLENTİLER YÜKSEK ÇIKTI
Ocak ve Şubat aylarında her zaman yüksek gelen enflasyona ilişkin beklentiler bu yıl da yüksek gerçekleşti. Ekonomistler yüzde 3,60 ile yüzde 4,96 aralığında Ocak ayı enflasyonu bekliyor.
KİMLERİ ETKİLİYOR?
Evini kiraya verenler, kirada oturanlar, memur ve memur emeklileri, SGK, Bağ-Kur emeklilerini enflasyon verisi yakından ilgilendiriyor. Yapılacak zamlar enflasyon verisine göre belirleniyor.