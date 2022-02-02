Yılın ilk ihracat rakamı açıklandı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ocak ayı ihracat rakamlarını açıkladı.



İhracat yılın ilk ayında yıllık bazda yüzde 17,3 artışla 17 milyar 593 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Ocak ayında en fazla ihracat yapan sektör 2,2 milyar dolar ile otomotiv oldu.



Aynı ay kimyevi maddeler ve mamulleri sektörünün ihracatı yıllık bazda yüzde 30'luk artışla 2,1 milyar dolara çıktı.



Öte yandan ithalatta da sert bir artış söz konusu. İthalat yüzde 55 artış kaydederek 28 milyar doları aştı.