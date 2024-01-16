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Yılın ilk Kabine toplantısı başladı: Emekli maaşları ne kadar artacak?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplandı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak ek zam için hazırlanan çalışma, Kabine'nin ana gündem maddesi olacak. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emekli zammına ilişkin olarak, "Oran verme imkanım yok, Kabine'de netleşecek." dedi.

Yılın ilk Kabine toplantısı başladı: Emekli maaşları ne kadar artacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Beştepe’de toplandı.

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı, toplantısından çıkacak kararda. SSK ve Bağkur aylıklarına iyileştirilme yapılmasına yönelik çalışmaya son şekli, Kabine'de verilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında yapılacak kabine toplantısında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in bir sunum yapması bekleniyor.

AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA

Meclis'te açıklama yapan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emekli zammına ilişkin olarak, "Oran verme imkanım yok, Kabine'de netleşecek." dedi.

YILMAZ: ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ

Cuma günü gazetecilerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emekli zammına ilişkin açıklamalar yaptı. Yılmaz, "Emeklileri enflasyona ezdirmeme prensibimizden uzaklaşmış değiliz ve tüm gayreti sarf ediyoruz." dedi. Yılmaz, yapılacak düzenlemede yılbaşı ve temmuz ayını birlikte değerledireceklerini söyledi.

TERÖRLE MÜCADELE

Kabinenin bir diğer gündem başlığı terörle mücadele olacak. 

9 askerin şehit olduğu saldırının ardından, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde devam eden operasyonlar, hava harekatları ve MİT'in sahadaki operasyonları analiz edilecek. 

örgütü ile mücadelede atılacak yeni adımlar ele alınacak.

ÖĞRETMENLERİN GÖZÜ DE KABİNE'DE

Binlerce öğretmenin gözü kulağı da kabinede olacak. Kaç öğretmenin atanacağına kabinede karar verilmesi bekleniyor. 

İSVEÇ'İN NATO'YA ÜYELİK SÜRECİ

İsveç’in Nato'ya üyelik süreci konusunda Meclis Dışişleri Komisyonu'nda kabul edilen protokolün, Genel Kurul sürecinin de Kabine'de ele alınması bekleniyor.

Kabine'nin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, kameraların karşısına geçecek ve toplantıda alınan kararlara ilişkin açıklamalarda bulunacak.

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