Yılın ilk yarısında muayene edilen araç sayısı belli oldu

Araç muayene istasyonlarında sadece yılın ilk yarısında 8 milyona yakın araç denetlendi. Türkiye 'de araç muayene işlemleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinesinde yürütülüyor.

Muayenelerin daha etkin ve sağlıklı yapılabilmesi için Türkiye genelinde kamu özel işbirliği ile kurulan toplam 320 muayene istasyonu bulunuyor.

Bu istasyonlardaki denetimlerde araçların 5 milyon 804 bin 46'sı hafif kusurlu, 1 milyon 621 bin 777'si ağır kusurlu, 71 bin 362'si emniyetsiz bulundu.

Araçların 393 bin 335'inde ise hiçbir sorun bulunmadı.

"TRAFİKTE TEKNİK KUSURLU ARAÇLARIN SEYİR HALİNDE OLMASININ ÖNÜNE GEÇİYORUZ"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu , sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde trafik kazalarının en fazla sürücü hatalarından kaynaklandığını belirterek, araçların teknik kusurlarının ikinci neden olarak öne çıktığını söyledi.

Bakanlıkça düzenlenen ve operasyonları yine Bakanlığın denetiminde olan TÜVTÜRK'ün araç muayene sistemiyle bu hizmetin verildiğini dile getiren Uraloğlu, "Araçlardan kaynaklanan teknik hataların tespit edilmesi ve bu kusurların giderilerek araçların trafiğe güvenle çıkmasında çok önemli bir rol üstleniyoruz. Bu sayede trafikte teknik kusurlu araçların seyir halinde olmasının önüne geçiyoruz." dedi.

Muayene sürecinde ağır kusurlu veya emniyetsiz olduğundan trafik güvenliğini tehdit ettiği belirlenen araçların muayenelerinin bu kusurlar giderildikten sonra onaylandığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, böylece risk oluşturabilecek araçların trafiğe çıkmasının engellendiğini söyledi.

Uraloğlu, "Bir yandan yolların altyapısını güçlendirirken diğer yandan da araç muayene sistemiyle Türkiye'de yılda ortalama 100 binin üzerinde trafik kazasının önüne geçilmesini sağlıyoruz. Kara ulaşımı kaynaklı karbon emisyonu, yakıt verimliliği ve araçların işletme giderleri gibi birçok alanda da ülkemize katkı sağlamanın gururunu yaşıyoruz." diye konuştu.