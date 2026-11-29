Türkiye 'nin ekonomi gündemi yılın son ayında yoğun olacak. Gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'na taşınacak, 2027 Bütçesi'nin yanı sıra asgari ücret görüşmelerine ve emeklilere ilişkin iyileştirme çalışmalarına odaklanacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yılın üçüncü çeyreğine ilişkin büyüme verilerini 1 Aralık'ta kamuoyuyla paylaşacak. Türkiye ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,3 büyümüştü. Böylece, ekonomi üst üste 24 çeyrek büyüme başarısı göstermişti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın 3 Aralık'ta kasım ayı dış ticaret rakamlarını açıklaması bekleniyor. Bolat, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Esnaf Kooperatifleri Delegeler Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, kasım ayı ihracat rakamlarının iyi geldiğine işaret ederek, "Kasım ayı ihracat rekorunu açıklayacağız. Bu anlamda son 6 ay tüm aylık rekorları kırdık. Bu kadar yoğun aylık rekorları kırdığımız yıl çok azdır." ifadesini kullanmıştı. İhracat ekimde yıllık bazda yüzde 8,1 artışla 25,9 milyar dolar olarak hesaplanmıştı.

KASIM ENFLASYONU 3 ARALIK'TA AÇIKLANACAK

TÜİK, 3 Aralık'ta kasım ayı enflasyon verilerini açıklayacak. Enflasyon, ekimde aylık bazda yüzde 2,58, yıllık bazda yüzde 29,77 olmuştu. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi de ekimde aylık bazda yüzde 1,65, yıllık bazda yüzde 27,41 artış göstermişti.

Ekim ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi 9 Aralık'ta, sanayi üretim endeksi 10 Aralık'ta belli olacak. Sanayi üretim endeksi eylülde aylık bazda yüzde 2,1, yıllık bazda yüzde 2,6 artmıştı.

PİYASALARIN GÖZÜ FAİZ KARARINDA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı 10 Aralık'ta yapılacak. Piyasalar, toplantıdan çıkacak kararı yakından takip edecek. Kurul, ekim ayı toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan düşürerek yüzde 36'ya çekmişti.

Banka, ekim ayı ödemeler dengesi istatistiklerini 11 Aralık'ta açıklayacak. Türkiye'nin cari işlemler hesabında eylülde 2 milyar 720 milyon dolar, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 7 milyar 342 milyon dolar fazla oluşmuştu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 15 Aralık'ta kasım ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıklayacak. Merkezi yönetim bütçe gelirleri ekimde 1 trilyon 298,3 milyar lira, giderleri 1 trilyon 779,4 milyar lira olarak kaydedilmişti.

Bu yıla ilişkin gelir dağılımı istatistikleri 22 Aralık'ta, kasım ayına ilişkin iş gücü istatistikleri de 30 Aralık'ta açıklanacak.

GENEL KURUL'DA BÜTÇE MARATONU

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda tamamlanan bütçe maratonu, aralıkta Genel Kurul'a taşınacak. Bütçe görüşmelerinin, Genel Kurul'da 7 Aralık'ta başlayıp 20 Aralık'a kadar devam etmesi planlanıyor.

Kamu idarelerinin bütçeleri üzerindeki görüşmeler 9 turda tamamlanacak. Turların bitiminden sonra Bütçe ve Kesin Hesap Kanun Teklifi maddeleri oylanacak.

EMEKLİNİN GÖZÜ TBMM'DE, İŞÇİNİN ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA OLACAK

Yılın son ayında milyonlarca emeklinin gözü TBMM'ye gelmesi beklenen düzenlemede olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "17 milyonu aşkın emeklimizin tamamını kapsayan bir iyileştirmeyi Yüce Meclisimizin de desteğiyle sene başından önce hayata geçireceğiz." ifadesini kullanmıştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da emekli aylıklarına yapılacak zammın enflasyon rakamlarının üzerinde olacağını bildirmişti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de düzenlemeye ilişkin şu bilgiyi vermişti:

"Bütçeyi bozmadan, finansal istikrarı tehlikeye atmadan, ülkemizin kazanımlarını heba etmeden, emeklilerimize yönelik iyileştirme yapacağız. Bu iyileştirmenin nasıl olacağına ilişkin teknik çalışmalar, büyük ihtimalle aralık içinde tamamlanacak, kapsayıcı ve adil olacak. Yaşa ve ödenen prim gün sayısına göre, ödemeler farklı olacak. Çünkü adalet de çok önemli."

Ayrıca, aralık ayında işçi ile işverenin gözleri Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na odaklanacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı açıklamada, "2027 yılı asgari ücretini belirlemek üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu kamu, işçi ve işveren temsilcilerinin katılımıyla aralık ayında toplanacak." ifadesini kullanmıştı.

Komisyon, 2027 yılında uygulanacak asgari ücreti değerlendirecek.