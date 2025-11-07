Merkez Bankası enflasyon tahminini açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan "Sıkı para politikamızın sonuçlarını kademeli bir şekilde almaya devam ediyoruz. 2024 yılı haziran ayından bu yana devam eden dezenflasyon süreci son dönemde yavaşlasa da atacağımız adımlarla enflasyonun ara hedeflerle uyumlu şekilde seyretmesini sağlayacağız." dedi.

TCMB Başkanı Karahan yılın son enflasyon raporunu açıklıyor.



Karahan "Küresel belirsizlik, tarihsel ortalamaların üzerinde kalmaya devam ediyor. Ülkeler arası farklılaşmalar olmakla birlikte küresel dezenflasyon süreci bir miktar ivme kaybetti. Sıkı para politikamızın hedeflenen bir sonucu olarak, talep kompozisyonunda dengelenen seyir devam ediyor." ifadesini kullandı.



“İVME KAYBI DEVAM EDİYOR”



TCMB Başkanı Karahan "Sanayi ve hizmet üretimi üçüncü çeyrekte yatay seyretmektedir. Kapasite kullanım oranı aktivitedeki yavaşlamayı teyit etmektedir. İşgücü piyasasına dair geniş kapsamlı bir veri setine dayanan Bileşik İşgücü Piyasası Endeksi, üçüncü çeyrekte artış göstermekle birlikte, zayıf seyrini sürdürüyor. Satış ve tüketim göstergeleri üçüncü çeyrekte, yurt içi talepte ivme kaybının sürdüğüne işaret ediyor." açıklamasını yaptı.



DEZENFLASYON SÜRECİ YAVAŞLADI

Yılın geri kalanında dezenflasyonist görünümün korunacağına değinen Karahan "Talebe ilişkin veriler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, üçüncü çeyrekte talep koşullarının dezenflasyonist düzeyde olduğunu gösteriyor. Yılın geri kalanında dezenflasyonist görünümün korunacağını öngörüyoruz. 2025 yılında cari açığın milli gelire oranının uzun dönem ortalamalarının altında kalacağını öngörüyoruz. Son iki ayda enflasyon, gıda fiyatlarının da etkisiyle tahmin aralığımızın üzerinde gerçekleşti. Ana eğilim göstergeleri dezenflasyon sürecinin yavaşladığına işaret ediyor. Para politikasında sıkı duruşumuzla ana eğilimdeki düşüşün devamını sağlamakta kararlıyız." detayına yer verdi.



ENFLASYON TAHMİNLERİ AÇIKLANDI



2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 31 ile yüzde 33 aralığında olacağı, 2026 sonu için ise tahminlerinin ise enflasyonun yüzde 13 ile yüzde 19 aralığına gerileyeceğini işaret ediyor. 2025, 2026, 2027 yılları için enflasyon ara hedefleri sırasıyla yüzde 4, yüzde 16 ve yüzde 9 olarak korundu. Karahan “Ana eğilim ve beklentilerdeki gerilemenin öngörümüzden sınırlı olması da 2025 enflasyon tahminimizi artırdı. Petrol fiyatları varsayımındaki düşüşe karşın ithalat fiyatları varsayımındaki güncellemede tahminlerimiz yukarı yönde etkiledi. 2025 yılı tahmin aralığının yukarı yönlü güncellemesinde öne çıkan unsurlardan biri gıda fiyatları. Enflasyonun 2027 yılında yüzde 9'a geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanması öngörüyoruz.” dedi.