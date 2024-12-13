Yılın son faiz kararı belli olacak: TCMB faiz toplantısı ne zaman?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), yılın son faiz kararınını yakın zaman sonra açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tutmuştu. Ekonomi gündemini yakından takip eden pek çok kişi şimdi yılın son faiz kararının açıklanacağı tarihe odaklandı. İşte, 2024 Aralık TCMB faiz kararı açıklanma tarihi...



MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun açıklayacağı Aralık ayı faiz kararı için takvim belli oldu.



Buna göre; Merkez Bankası kasım ayı faiz kararı, 26 Aralık 2024 Perşembe günü saat 14.00'da açıklanacak.



TCMB SON FAİZ KARARI



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de tuttu.



TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Yaşar Fatih Karahan başkanlığında toplanan Kurul'un, politika faizinin yüzde 50'de sabit kalmasına karar verdiği bildirildi.



Ekim ayında enflasyonun ana eğiliminde düşüş gözlendiği belirtilen duyuruda, şunlar kaydedildi:



"Son çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelere geldiğini ima etmektedir. Temel mal enflasyonu düşük seyretmeye devam ederken, hizmet enflasyonunda iyileşmeye dair sinyaller belirginleşmiştir."



Duyuruda, geçici arz koşullarına bağlı olarak işlenmemiş gıda enflasyonun yüksek seyrini sürdürdüğü vurgulanarak "Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme eğilimi sergilemekle birlikte, dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.



Para politikasındaki kararlı duruşun yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon sürecini güçlendireceği aktarılan duyuruda, maliye politikasının artan eşgüdümünün de bu sürece önemli katkı sağlayacağı bildirildi.