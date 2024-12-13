Yılın son FED faiz kararı: Aralık ayı FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta?
ABD Merkez Bankası (FED) aralık ayı faiz kararı için geri sayım başladı. ABD enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından yatırımcılar tedirginliğe düşerken, yılın son FED faiz kararının ne yönde olacağı merak edilmeye başladı. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in gelecek hafta faiz indirme ihtimali giderek artıyor. Peki, aralık ayı FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta?
Aralık ayı FED faiz kararı, altın, dolar, borsa ve kripto para piyasasında yatırımı olan binlerce kişi tarafından bekleniyor. ABD'de yıllık enflasyon verilerinin kasım ayında 2,7 olarak açıklanmasının ardından piyasalarda enflasyon yükselme öngörüsü arttı. FED'in şimdi alacağı faiz kararı yatırımcıların odak noktasına yerleşti. Peki, aralık ayı FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta?
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?
ABD Merkez bankası (FED) faiz kararı toplantı takvimi belli oldu.
Buna göre; Yılın son FED faiz kararı toplantısı 18 Aralık 2024 Çarşamba günü yapılacak ve akşam saat 21.00'da aralık ayı faiz kararı açıklanacak.
ANALİSTLERİN FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), kasımda aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda da yüzde 3 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.
Üretici enflasyonu kasımda yıllık bazda Şubat 2023'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.
Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE de kasımda aylık bazda yüzde 0,2 ile piyasa beklentilerine paralel ve yıllık bazda yüzde 3,4 ile beklentilerin üzerinde arttı.
Analistler, üretici fiyatlarının kasımda gıda fiyatlarındaki artışın etkisiyle beklenenden daha fazla yükseldiğini, hizmet fiyatlarındaki ılımlı seyrin ise enflasyondaki düşüş eğiliminin sürdüğüne dair umut verdiğini belirtti.
Ayrıca, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da 7 Aralık ile biten haftada 242 bine yükselerek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.
Söz konusu verilerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in gelecek hafta 25 baz puanlık faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 96 seviyesinde bulunuyor.
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