Yılın son FED faiz kararı: Aralık ayı FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta?

Aralık ayı FED faiz kararı, altın, dolar, borsa ve kripto para piyasasında yatırımı olan binlerce kişi tarafından bekleniyor. ABD'de yıllık enflasyon verilerinin kasım ayında 2,7 olarak açıklanmasının ardından piyasalarda enflasyon yükselme öngörüsü arttı. FED'in şimdi alacağı faiz kararı yatırımcıların odak noktasına yerleşti. Peki, aralık ayı FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta?

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?



ABD Merkez bankası (FED) faiz kararı toplantı takvimi belli oldu.



Buna göre; Yılın son FED faiz kararı toplantısı 18 Aralık 2024 Çarşamba günü yapılacak ve akşam saat 21.00'da aralık ayı faiz kararı açıklanacak.