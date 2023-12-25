Yılın son haftasında yoğun veri gündemi

Türkiye'de yılın son haftası yoğun veri akışına sahne olacak. Haftanın en önemli gündem maddesi ise asgari ücret olacak.



2024 yılında uygulanacak asgari ücretin bu hafta netleşmesi bekleniyor. Asgari ücretin çarşamba günü Kabine Toplantısı'nın ardından açıklanabileceği iddia ediliyor.



Yarın kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi açıklanacak. perşembe günü aralık ayı ekonomik güven endeksi belli olacak.



Borç stoku, bankacılık aylık verileri, iç borçlanma stratejileri, yılın son işlem günü olan cuma izlenecek.



Çarşamba günü ise TÜRK-İŞ, açlık ve yoksulluk verilerini duyuracak.





