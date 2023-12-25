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Yılın son haftasında yoğun veri gündemi

Türkiye'de gözler asgari ücret toplantısına çevrildi. Yılın son haftası ekonomi verileri açısından da yoğun geçecek.

Yılın son haftasında yoğun veri gündemi

Türkiye'de yılın son haftası yoğun veri akışına sahne olacak. Haftanın en önemli gündem maddesi ise olacak.

2024 yılında uygulanacak asgari ücretin bu hafta netleşmesi bekleniyor. Asgari ücretin çarşamba günü Toplantısı'nın ardından açıklanabileceği iddia ediliyor.

Yarın kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi açıklanacak. perşembe günü aralık ayı ekonomik güven endeksi belli olacak.

Borç stoku, bankacılık aylık verileri, iç borçlanma stratejileri, yılın son işlem günü olan cuma izlenecek.

Çarşamba günü ise TÜRK-İŞ, açlık ve yoksulluk verilerini duyuracak.


Asgari ücrette gözler 3. toplantıda (Üçüncü toplantı ne zaman yapılacak?)

Asgari ücrette gözler 3. toplantıda (Üçüncü toplantı ne zaman yapılacak?)

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