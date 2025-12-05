Yılın son halka arzları, SPK'dan yeni onay

Sermaye Piyasası Kurulu, Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın (GYO) halka arzına izin verdi.

SPK'nın dün gece yayımlanan bültenine göre halka arz sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemiyle yapılacak.

Şirketin sermayesi 116 milyon lira nominal tutarda artırılarak 626 milyon liraya yükseltilecek. Ayrıca mevcut

ortaklardan Zekeriya Zeray'a ait 40.8 milyon hisse de satılacak.

Şirketin 1 lira nominal değerli hissesi 13 liradan halka arz edilecek.

Hisselerin tamamının satılması halinde halka arz büyüklüğü yaklaşık 2 milyar lira, yani 48 milyon dolar; halka açıklık oranı yüzde 25 olacak.

Halka arza Ziraat Yatırım ve İntegral Yatırım aracılık edecek.