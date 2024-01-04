Yıllık enflasyonda gıda ve enerji etkisi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), aralık ayında yıllık enflasyonda temel mal ve hizmet gruplarında sınırlı yükseliş gözlenirken, enerji ve gıda gruplarındaki artışın daha belirgin olduğunu bildirdi.



TCMB, "Aralık Ayı Fiyat Gelişmeleri" raporunu yayımladı. Raporda tüketici fiyatlarının aralık ayında yüzde 2,93 oranında artmasıyla yıllık enflasyon 2,79 puan yükseldiği ve 2023 yılını yüzde 64,77 ile son Enflasyon Raporu’nda sunulan tahminin orta noktasının altında tamamladığı kaydedildi.

TEMEL MAL VE HİZMETLERDE SINIRLI YÜKSELİŞ



Yıllık enflasyonun temel mal ve hizmet gruplarında sınırlı yükseldiği belirtilirken, enerji ve gıda gruplarındaki artışın daha belirgin olduğu ifade edildi.



Rapora göre bedelsiz doğal gaz kullanım sınırının aşılmasının aylık tüketici enflasyonuna etkisi 0,29 puan olurken, akaryakıt fiyatlarında gerçekleşen düşüş enerji grubu fiyat artışını sınırladı. Sebze ve kırmızı et fiyatlarında gözlenen yüksek artışların belirgin etkisiyle, aylık tüketici enflasyonunun yaklaşık yarısı gıda grubundan geldi.



Temel mal grubu aylık fiyat artışı bir önceki aya kıyasla bir miktar güçlendi. Beyaz eşya fiyatları dayanıklı mal alt grubunu, ilaç fiyatları ise diğer temel mal alt grubunu sürükleyen kalemler oldu.

"GÖRÜNÜM DAHA ILIMLI"



Beklenen ücret artışlarının, dayanıklı mal fiyatlarında gözlenen yükselişte etkili olduğu değerlendirilmedi. Hizmet grubunda ise aylık fiyat artışı yavaşladı.



Aylık kira enflasyonundaki zayıflama eğilimi devam ederken, akaryakıt fiyatlarındaki gelişmelerle uyumlu olarak ulaştırma hizmetleri fiyatları geriledi. Aralık ayında üretici fiyatları aylık artışı enerji grubu kaynaklı olarak yavaşlarken yıllık üretici enflasyonu düşük bazın da etkisiyle yükseldi.



Mevsimsellikten arındırılmış verilerle aylık artış oranları B ve C göstergelerinde sınırlı bir şekilde yükselirken, göstergelerin yıllık enflasyonları artış kaydetti. Enflasyonun ana eğilimi Enflasyon Raporu’nda öngörülenden daha ılımlı bir görünüme işaret etti.