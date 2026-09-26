Yıllık izin hesabında askerlik ayrıntısı: KDK'dan başvuruya ret

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) bir sağlık teknikerinin askerlikte geçen süresinin yıllık izin kıdem hesabına dahil edilmesi talebini reddetti.

İstanbul'da Halk Sağlığı Laboratuvarı bünyesinde sözleşmeli sağlık teknikeri olarak çalışan bir kişi, askerlik hizmetinin yıllık izin kıdemine dahil edilmesi için kuruma başvuruda bulundu. Talebin kabul edilmemesi üzerine KDK'ya başvuran sağlık teknikeri, işlemin mevzuata ve Anayasa'da güvence altına alınan dinlenme hakkında aykırı olduğunu savundu.

BAKANLIK, KDK'YA YAZI GÖNDERDİ

Başvuru üzerine Sağlık Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğ, KDK'ya bir yazı gönderdi. Yazıda, sözleşmeli personele kurumlarda geçen hizmet süresine göre yıllık izin verildiği belirtildi. Buna göre kurumlarda geçen hizmet süresi 1 yıldan 10 yıla kadar olan çalışana 10 gün, 10 yıldan fazla olanlara ise 30 gün ücretli yıllık izin veriliyor.

Bakanlık, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine göre çalışan sözleşmeli personelin, askerlik hizmetinde geçen sürelerinin yıllık izin hesabında değerlendirileceğine ilişkin bir düzenleme bulunmadığına işaret etti.

KDK BAŞVURUYU REDDETTİ

Dosyayı inceleyen KDK, askerlik hizmetinde geçen sürenin yıllık izne esas hizmet süresine dahil edilmemesini hukuka uygun buldu. Kurum, sağlık teknikerinin başvurusunu reddedip, karara karşı yargı yolunun ise açık olduğunu bildirdi.