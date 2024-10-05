Yılmaz: 2025'te enflasyonu yüzde 20'nin altına düşürmeyi hedefliyoruz

Yılmaz, İstanbul'da düzenlenen Ümraniye İş Dünyası Buluşması'nda yaptığı konuşmada, ekonomik programın başarısının siyasi ve toplumsal sahiplenmeye bağlı olduğunu, bunlar varsa programların başarılı olduğunu söyledi.



Ekonomide en olumsuz durumun belirsizlik olduğunu vurgulayan Yılmaz, genel ve yerel seçimlerle siyasi belirsizliklerin, Orta Vadeli Program ile de politika belirsizliklerin ortadan kalktığını ifade etti.



Haziranla birlikte dezenflasyon dönemine girildiğinin altını çizen Yılmaz, Mayıs ayından bu yana enflasyonda yüzde 26'lık bir düşüş gerçekleştiğini, uzun bir aradan sonra yüzde 50'nin altının görüldüğünü söyledi.

Yıl sonunda Orta Vadeli Program'daki enflasyon tahminin yüzde 41,5 olduğunu söyleyen Yılmaz, "Gelecek yıl enflasyonu 20'nin altına düşürmeyi hedefliyoruz. 2026'da ise yeniden ülkemizi tek haneli rakamlarla buluşturmak istiyoruz." diye konuştu.