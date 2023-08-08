Yılmaz: Temel hedef büyümek ve sosyal refahı artırmak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve ekonomi yönetiminde yer alan bakanlar, iş dünyası temsilcileri ile biraraya geldi.



4 saat süren toplantının ardından Cevdet Yılmaz açıklama yaptı. Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



"Temel hedefimiz istikrar içinde büyümek, kalkınmak ve sosyal refahı artırmak.



Finansaal istikrar ve fiyat istikrarının altı çizildi. Enflasyonla mücadele, sosyal anlamda da son derece kıymetli. Enflasyonla mücadele edilmesi gerektiği konusunda genel bir fikir birliği var.



Kamuda daha fazla tasarruf tedbiri alınması beklentisi ifade edildi. Cari açığı düşürmeye yönelik tedbirler ifade edildi.

"VERGİ REFORMU BEKLENTİSİ VAR"



Vergi konuları toplantıda dile getirildi. İşvereni ile işçisiyle toplumun bütün kesimlerinde bir vergi reformu beklentisi olduğunu söylemek isterim. Doğrudan vergilerin payının artırılmasına dönük bir beklenti var. Bir taraftan sosyal adaleti sağlayan diğer taraftan kamunun gelirlerini devam ettiren bir vergi sistemi beklentisi var.



Finansman ve finansmana erişim konusu. Özellikle KOBİi'lerin finasmana erişimi en fazla dilke getirilen konu oldu."