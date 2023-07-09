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Yılmaz ve Şimşek Katar'da

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Katar Emiri El Sani ile görüştü.

Yılmaz ve Şimşek Katar'da

Görüşmede Türkiye ilişkileri ve ekonomik işbirliği imkanları ele alındı.

Yılmaz ziyarete ilişkin Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Bugün gerçekleştirdiğimiz ziyaretimizde ele aldığımız yeni projelerin yanı sıra, özellikle savunma sanayi ve enerji alanlarında iş birliğimizi derinleştirmeyi hedefliyoruz." ifadesine yer verdi.

Cevdet Yılmaz, "Katar ile Türkiye arasındaki stratejik iş birliği, bölgesel istikrar ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlamaya devam edecek." mesajını da paylaştı.

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