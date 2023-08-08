Kamu politika ve uygulamaları ile bütçe sürecini başlatan ve kaynak tahsislerini yönlendiren OVP'nin hazırlıkları sürüyor.



Eylül ayında yayımlanması beklenen OVP'nin ayrıntılarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bilgi verdi.



Kabine toplantısının ardından açıklama yapan Yılmaz, "Vergi sistemi modernize edilecek, sadeleştirilecek ve daha dengeli hale getirilecek." dedi.

"DOLAYLI VERGİLER AZALSIN' TALEBİNİ DESTEKLİYORUM"



Yılmaz, "Doğrudan vergiler artsın, dolaylı vergiler azalsın" talebini kendisinin de desteklediğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı "Doğrudan vergilerin artırılıp dolaylı vergilerin azalması hem işçi kesiminin hem işveren kesiminin ortak talebi. Bunu ben de destekliyorum. Önümüzdeki dönemde bu yönde bir takım çalışmalar yapılması gerekiyor." diye konuştu.



"YAPISAL DÖNÜŞÜM GERÇEKLEŞTİRİLECEK"

Yeni dönemin ruhuna uygun bir OVP göreceğiz diyen Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Farklı kesimlerin beklentilerini önceliklerini dikkate alarak Ovp'yi şekillendireceğiz. Deprem ile ilgili yeni düzenlemeler olacak. Bu durum OVP'yi geçmiş OVP'lerden ayırt edici bir vasıf olacak. OVP 3 ayaklı şekillendirilecek..Yapısal dönüşüm gerçekleştirilecek."



"ENFLASYONDA BÜYÜK GÜNCELLEME YAPILMAYACAK"



OVP'de enflasyona yönelik büyük bir güncelleme beklememek gerektiğini ebilrten Yılmaz, "2025 yılına kadar belki küçük güncellemeler ama asıl 2026 OVP ile enflasyon netleşmiş olacak ve orada da perspektifimiz tek haneli enflasyon." dedi.

"CUMA FİNANS KESİMİ İLE BİR ARAYA GELECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, finans kesimi ile cuma günü İstanbul'da bir araya geleceklerini belirterek, "Bankalar Birliği, kamu özel sektör temsilcileri ve banka genel müdürleri o toplantıya katılacak." diye konuştu..

Yeni OVP'nin eylül ayının ilk 10 gününde açıklanması bekleniyor.