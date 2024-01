Yılmaz'dan üretim ve ihracat vurgusu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, OSTİM OSB ile Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.



Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmelerde, OSTİM OSB Yönetim Kurulu üyeleri ve OSTİM küme başkanları ile sanayi sektörünün görünümü, sektörün beklenti ve talepleri değerlendirildi. Sanayide özellikle stratejik sektörlerin kümelenme anlayışı içerisinde geliştirilmesi, yerel kapasite ve üretimin artırılması için gelecek yıllarda yapılması gereken konular ele alındı.



SETBİR Yönetim Kurulu üyeleriyle ise süt ve et sektörlerinde yaşanan gelişmeler, sektörün sorun ve talepleri ile tarım sektöründe geleceğe yönelik uygulanması önem arz eden politikalar üzerinde duruldu.



"ÜRETİM VE İHRACAT ODAKLI ÇALIŞMALARA DEVAM EDECEĞİZ"



Yılmaz, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı yaklaşımla çalışmalarına kararlılıkla devam edeceklerini söyledi.



Yılmaz X'ten yaptığı açıklamada şunları söyledi: "OVP hazırlık sürecinde olduğu gibi politikalarımızı uygulama aşamasında da tüm sektörlerimizle iletişimimizi kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz.



Bu çerçevede; OSTİM OSB Yönetim Kurulu ve Ostim küme başkanları ile bir araya gelerek sanayi sektörünün görünümünü, sektörün beklentilerini ve taleplerini istişare ettik.

Sanayide özellikle stratejik sektörlerin kümelenme anlayışı içerisinde geliştirilmesi, yerel kapasitenin ve üretimin artırılması için önümüzdeki yıllarda yapılması gereken hususları ele aldık.



Daha sonra Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) Yönetim Kurulu üyeleri ile süt ve et sektörlerinde yaşanan gelişmeleri, sektörün sorunlarını ve talepleri değerlendirdik.



SETBİR Yönetim Kurulu Üyeleri ile görüşmemizde ayrıca, pandemi, jeopolitik gerilimler ve iklim krizleri ile beraber önemi giderek artan ve çok daha stratejik hale gelen tarım sektöründe geleceğe yönelik olarak uygulanması önem arz eden politikaları ele aldık.



Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı yaklaşımımızla çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz."