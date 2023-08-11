Yılmaz: İlk konut alımı için destek vereceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'da finans dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.



Toplantı sonrası konuşan Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



Merkez Bankamızın attıkları adımları desteklediklerini ve daha fazlasını beklediklerini ifade ettiler. CDS priminde düşüşten duyulan memnuniyeti dile getirdiler. 700'lerden 400'lere kadar düştü. Bu düşüş finans sisteminin uluslararası kaynaklara erişimini kolaylaştırıcı maliyetleri düşürücü etki yaratıyor. Orta vadeli programa da güçlü şeklide destek vermeye hazır olduklarını paylaştılar. Orta vadeli program eylül ayının ilk yarısında paylaşılmış olacak. Öngörülebilirliğin arttığı bir ortama geçiş olacak. Son dönemde Körfez bölgesinde yapılan çalışmalar da gündeme geldi. AB ile daha pozitif gündem oluşmasına vurgular yapıldı.

"RESESYONA DÜŞMEMEK İÇİN ÜRETİM VE İHRACAT SÜRMELİ"

Finans kesimi ile reel sektör arasındaki tamamlayıcılığı, birlikte çalışması gerektiğini hepimiz görüyoruz. Merkez Bankamızın yaptıığı miktar sıkılaştırmaları var. Bu yatırımı, ihracatı, üretimi kapsamıyor. Sürdürülebilir kalkınma kapsamında yatırıma dönük kredilerin daha seçici olması gerektiği konusunda tartışmalar yaptık. İstikrarlı büyüme hedefi içinde kredi çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Enflasyonla mücadele ederken resesyona düşmemek için üretimi, ihracatı devam ettirme çabamız var. Bu ikisini aynı anda yapmak zorundayız.



"YENİ FİNANSAL ENSTRÜMANLAR GÜNDEME GELDİ"

Bankacılık sektöründe kısa vadeli mevduat yapısıyla uzun vadeli projelerin finanse edilmesi konusundaki zorluklar ifade edildi. Yeni finansal enstrümanlar da gündeme geldi. Kamu-özel diyaloğunun çok kıymetli olduğunu ifade etmek isterim.

"SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜMEYİ SAĞLAMALIYIZ"

Sürdürülebilir bir büyümeyi sağlamak durumundayız. İstikrarlı büyüme ile yola devam etme hepimizin mutabık kaldığı konu.

"İLK KONUT ALIMINA DESTEK İÇİN ÇALIŞMA VAR"



Konut arzını artırma konusunda değerlendirmeler yapıldı. İlk konut edinimini destekleyici çerçevede hareket edeceğiz. TCMB-BDDK'nın bu konuda çalışması var, konut arzını artırmak durumundayız.