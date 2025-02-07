YKS ücretlerine zam

Üniversiteli olmak isteyen adaylar sınava, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi'nin internet sitesinden başvurabilecek.



Sınava ilişkin başvuru kılavuzu da yayımladı. Buna göre, oturum başı belirlenen başvuru ücretleri 295 liradan 450 liraya yükseldi.



Bu kapsamda, her adayın girmesi gereken Temel Yeterlilik Testi için adaylar 450 lira başvuru ücreti ödeyecek.

900 LİRA



4 yıllık lisans programı kazanmak için Alan Yeterlilik Testine de (AYT) girmek isteyenlerin ise toplamda 900 lira ödemesi gerekiyor.



Yabancı Dil Testi'ne de girecek adaylar ise toplam bin 350 lira başvuru ücreti ödeyecek. Başvuru için son gün 3 Mart.



Bu tarihi kaçıranlar 11-13 Mart arasında, yüzde 50 daha fazla başvuru ücreti ödeyerek sınava geç başvuruda bulunabilecek.