Yoksulluk sınırı 67 bin liraya yaklaştı

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının kasım ayı sonuçlarını açıkladı.



Araştırmaya göre kasım ayında 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden 'açlık sınırı' 20 bin 562 liraya yükseldi.



Böylece açlık sınırı, asgari ücretin 2 bin 828 lira üzerinde gerçekleşti.



Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen 'yoksulluk sınırı' 66 bin 976 liraya çıktı.



Araştırmaya göre bekar bir çalışanın yaşama maliyeti 26 bin 712 liraya yükseldi.



MUTFAK ENFLASYONU HIZLANDI



Ankara'da yaşayan dört kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde yüzde 0,64 arttı.



Mutfak enflasyonundaki yıllık değişim yüzde 67,20 oldu.

