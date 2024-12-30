Yoksulluk sınırı 69 bin liraya yaklaştı

Türk-İş, açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının aralık ayı sonuçlarını açıkladı.



Araştırmaya göre aralık ayında 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden açlık sınırı, 20 bin 562 liradan 21 bin 83 liraya yükseldi.



Açlık sınırı ile 2024 yılı asgari ücreti arasındaki fark 4 bin liranın üzerine çıktı. Açlık sınırı, 22 bin 104 liralık 2025 asgari ücretinin ise sadece bin 21 lira altında kaldı.

Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen yoksulluk sınırı, 66 bin 976 liradan 68 bin 675 liraya yükseldi.

Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti de aylık 27 bin 365 liraya çıktı.

MUTFAK ENFLASYONU HIZLANDI



Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin mutfak enflasyonu aralıkta bir önceki aya göre yüzde 2,54 oranında gerçekleşti.



On iki aylık değişim oranı yüzde 46,09 oldu. Yıllık ortalama artış ise yüzde 62,35 oldu.

