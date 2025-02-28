Yoksulluk sınırı 75 bin lirayı aştı

Türk-İş, açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının şubat ayı sonuçlarını açıkladı.



Araştırmaya göre şubat ayında 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden açlık sınırı, 22 bin 131 liradan 23 bin 324 liraya yükseldi.



Böylece açlık sınırı ile asgari ücret arasındaki fark 1.220 liraya yükseldi. 2025 yılı için asgari ücret 22 bin 104 lira olarak belirlenmişti.



Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen yoksulluk sınırı, 72 bin 88 liradan 75 bin 973 liraya çıktı.



Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti de aylık 28 bin 756 liradan 30 bin 206 liraya geldi.



MUTFAK ENFLASYONU SOĞUMUYOR



Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin mutfak enflasyonu şubatta bir önceki aya göre yüzde 5,39 oranında gerçekleşti.



On iki aylık değişim oranı yüzde 43,47, yıllık ortalama artış ise yüzde 57,73 olarak gerçekleşti.