Yola çıkacaklar dikkat... İstanbul'da yoğun trafik

İstanbul TEM Otoyolu'nda Gaziosmanpaşa mevkisinden Ankara yönüne doğru Akşemsettin Viyadüğü'ndeki yol çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor.



4 şeritli yol Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerince çalışma nedeniyle tek şerite düşürülmesinden dolayı Gaziosmanpaşa TEM çıkışından itibaren Ankara yönüne doğru viyadük bitimine kadar trafik oluştu.



Pazar sabahı boş olan TEM otoyolu yoğunlaştı ve bakım çalışması yapılan yer nedeniyle birkaç dakikalık mesafe 40 dakikayı aşmaya başladı.



Yola çıkacakların alternatif yolları tercih etmeleri gerekiyor.