Yollarda elektrik devrimi. Yarım milyona dayandı

Otomobil piyasasında dengeleri geri dönülmez bir şekilde değiştiren elektrikli otomobillerin yollardaki hakimiyeti her geçen gün artıyor.

Elektrikli otomobil sayısı dünyayla paralel olarak Türkiye 'de de yükseliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenin bilgiye göre, ağustos itibarıyla trafiğe kayıtlı otomobil sayısı 18 milyon 37 bin 907'ye ulaştı.

Diğer yakıt türlerine göre karbon emisyonu daha az, enerji verimliliği sağlayan ve sessizliğiyle gürültü kirliliğini azaltmaya yardımcı olan elektrikli araçların sayısı, şarj istasyonlarının da çoğalmasıyla son yıllarda önemli ölçüde artış gösterdi.

Bu artışta, Türkiye'nin otomobili Togg'un pazar payının artması, yeni modellerini piyasaya sürmesi ve kullanıcı tercihlerinin bu yöne kayması da etkili oldu.