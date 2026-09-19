Yollarda elektrik devrimi. Yarım milyona dayandı
19.09.2026 04:21
Şarj istasyonlarının yayılmasıyla, Türkiye yollarındaki elektrikli otomobil sayısı 472 bin 157'ye yükseldi. Hibrit otomobil sayısı da 896 bin 270'e çıktı.
Otomobil piyasasında dengeleri geri dönülmez bir şekilde değiştiren elektrikli otomobillerin yollardaki hakimiyeti her geçen gün artıyor.
Elektrikli otomobil sayısı dünyayla paralel olarak Türkiye'de de yükseliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenin bilgiye göre, ağustos itibarıyla trafiğe kayıtlı otomobil sayısı 18 milyon 37 bin 907'ye ulaştı.
Diğer yakıt türlerine göre karbon emisyonu daha az, enerji verimliliği sağlayan ve sessizliğiyle gürültü kirliliğini azaltmaya yardımcı olan elektrikli araçların sayısı, şarj istasyonlarının da çoğalmasıyla son yıllarda önemli ölçüde artış gösterdi.
Bu artışta, Türkiye'nin otomobili Togg'un pazar payının artması, yeni modellerini piyasaya sürmesi ve kullanıcı tercihlerinin bu yöne kayması da etkili oldu.
11 YILDA 565'TEN 472 BİNE
Trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı, 2015'te yalnızca 565 iken 2024'te 183 bin 776'ya, 2025'te 370 bin 591'e yükseldi. Ağustos 2025'te 308 bin 217 olarak kayıtlara geçen elektrikli otomobil sayısı, geçen ay itibarıyla yüzde 53.2 artışla 472 bin 157'ye ulaştı. Elektrikli otomobillerin toplamdaki payı ise yüzde 2.62 olarak kaydedildi.
HİBRİTLER DE YÜKSELİŞTE
Hibrit türdeki otomobillere ilişkin veriler de ilk kez kayda geçtiği 2011 yılında 23'tü. Trafiğe kayıtlı hibrit otomobillerin sayısı 2019'da 13 bin 877'ye, 2023'te 222 bin 328, 2024'te 391 bin 296, 2025'te 697 bin 27 olarak hesaplandı. Bu sayı, Ağustos 2026 itibarıyla ise 896 bin 270'e yükseldi.