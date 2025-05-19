Yolsuzlukla mücadelede kör nokta: İngiltere'de Yasadışı servet, vakıflar aracılığıyla gizleniyor

İngiltere ve Galler’de değeri toplamda 64 milyar sterlini bulan yaklaşık 236 bin 500 mülk, sahiplerinin kimliklerini gizleyen vakıflar aracılığıyla tutuluyor.

The Guardian'da yer alan ve Transparency International (Uluslararası Şeffaflık Örgütü) tarafından yayımlanan araştırmaya göre, bu durum ülkenin, kara para aklayan ve yasa dışı servetlerini saklamak isteyen kişiler için bir cazibe merkezi haline gelmesine yol açıyor.

Ağustos 2022’de hükümetin uygulamaya koyduğu yeni mülkiyet sicili, kamuoyunun dikkatini Lewis Hamilton, James Dyson, bazı yaptırım uygulanan Rus oligarklar, Körfez ülkeleri, kraliyet aileleri ve Çin devleti gibi yüksek profilli mülk sahiplerine çekti. Ancak sistemdeki yasal boşluklar nedeniyle binlerce mülk hâlâ gerçek sahiplerini gizleyebiliyor.



YOLSUZLUKLARI GİZLEME YÖNETMİ

Şirketlerin ve bireylerin, mülklerini bir vakıf ya da vakfa bağlı şirket adına kaydederek şeffaflık kurallarını aşabildiklerini belirten Transparency International, bu sistemin özellikle yolsuzlukla bağlantılı servetlerin gizlenmesi açısından ciddi bir risk oluşturduğuna dikkat çekiyor.

İşçi Partisi Milletvekili ve Parlamento’nun Yolsuzlukla Mücadele Grubu Başkanı Joe Powell, araştırmanın sonuçlarını şöyle yorumladı:

“Bu araştırma, vakıfların artık yasadışı serveti gizlemek ve incelemeden kaçınmak isteyen kleptokratlar için başvurulan araç olduğunu doğruluyor.”

YÜZDE 40'I VAKIFLAR ARACILIĞIYLA TUTULUYOR

Londra’nın Kensington ve Chelsea bölgesinde yurtdışına ait mülklerin yüzde 40’ının vakıflar aracılığıyla tutulduğuna işaret eden Powell, hükümetin bu konuda ilerleme kaydettiğini ancak şeffaflık rejiminde hala ciddi boşluklar bulunduğunu belirtti.



Uluslararası Şeffaflık Örgütü, Rusya’ya yönelik yaptırımların da bu yapılar nedeniyle delindiğine dikkat çekti. Örgüt, Fransa’da dondurulmuş olan bir Rus oligarkla bağlantılı 61 milyon sterlinlik Londra dairesinin İngiltere’de serbestçe tutulabildiğini örnek olarak sundu.

"VAKIFLAR BARİZ BİR SEÇENEK"



Transparency International’dan kıdemli araştırmacı Margot Mollat, “Vakıflar, varlıkları gizlemek, şüpheli serveti saklamak ve yaptırımlardan kaçınmak isteyenler için bariz bir seçenek” diyerek duruma tepki gösterdi.



Hazine Bakanlığı ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bugüne kadar 25 milyar sterlin değerinde Rus varlığının dondurulduğunu ve uluslararası müttefiklerle birlikte toplamda 300 milyar sterlinden fazla Rus servetinin bloke edildiğini bildirdi.



Ancak uzmanlar, mülkiyetin gerçekten kimlere ait olduğunun ortaya çıkarılmadığı sürece yasal yaptırımların etkisiz kalacağını vurguluyor. Hükümet, güven kayıtlarına üçüncü tarafların erişimine izin verilip verilmeyeceğini değerlendirmek üzere istişare süreci başlattı.