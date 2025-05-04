Yozgat’ta trafik denetiminde 258 araç denetlendi

Yozgat Jandarma Komutanlığı tarafından kazaları önlemek amacıyla trafik denetimi yapıldı.

Yozgat’ta trafik denetiminde 258 araç denetlendi

’ta, Akdağmadeni, Boğazlıyan, Çekerek ve Sarıkaya ekiplerinin de katıldığı alkol denetimleri yapıldı.

258 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Trafik kuralları, seyir halindeyken cep telefonu kullanma yasağı, emniyet kemeri takma, hız kuralları, takip mesafesi gibi konularda genel bilgilendirmeler yapıldı.

Kural ihlali yaptığı tespit edilen 11 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 5 araç trafikten men edildi.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...