Yuan güç kaybediyor
Yuan, ABD tarifelerinin son tarihi öncesinde zayıfladı.
Çin para birimi yuan, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeler konusunda anlaşma için verdiği son tarih olan 9 Temmuz öncesinde dolar karşısında zayıflarken, piyasalar para biriminin kısa vadedeki yönüyle ilgili ipuçlarını takip ediyor.
Trump, BRICS'in "Anti-Amerikan politikalarıyla" ittifak yapan ülkelere yüzde 10 ek tarife uygulanacağını söyledi.
Trump'ın konuşmasının ardından spot yuan hafif düşerken doların altı büyük para birimine karşı durumunu ölçen dolar endeksi hafif yükseldi.
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