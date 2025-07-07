Yuan güç kaybediyor

Çin para birimi yuan, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeler konusunda anlaşma için verdiği son tarih olan 9 Temmuz öncesinde dolar karşısında zayıflarken, piyasalar para biriminin kısa vadedeki yönüyle ilgili ipuçlarını takip ediyor.



Trump, BRICS'in "Anti-Amerikan politikalarıyla" ittifak yapan ülkelere yüzde 10 ek tarife uygulanacağını söyledi.



Trump'ın konuşmasının ardından spot yuan hafif düşerken doların altı büyük para birimine karşı durumunu ölçen dolar endeksi hafif yükseldi.

