Yüksek enflasyon uyarısı geldi... Bulgaristan'da tedbirli bütçe uygulaması

Bulgaristan Merkez Bankası Başkanı Dimitar Radev, Bulgaristan'ın yıllık enflasyonunun beklentileri aşacağı ve Euro bölgesi ortalamasını geçeceği konusunda uyararak, ülkenin 2026 bütçesini hazırlarken karşılaştığı zorluklara dikkat çekti. BNT'ye verdiği röportajda Radev, gelir artışının devam etmesi gerektiğini, ancak mali istikrarı korumak için bütçe harcamalarının dikkatli bir şekilde yönetilmesinin şart olduğunu vurguladı.



Radev, enflasyon konusunda "sorumsuz konuşmaların" durdurulmasının önemini vurgulayarak, kamuoyu söyleminin fiyat eğilimlerini etkileyebileceğini belirtti. Fiyat artışlarını tetikleyen faktörlere odaklanılması çağrısında bulunan Radev, ülkenin son yıllarda enflasyonist baskılara katkıda bulunan döngüsel maliye politikalarından uzaklaşması gerektiği konusunda uyardı. MB Başkanı, yaklaşan bütçenin, 2020 sonrası siyasi kriz sırasında başlayan mali bozulmayı tersine çevirmede siyasi irade ve sağduyunun bir sınavı olacağını vurguladı.



AVRUPA'NIN ÜZERİNDE ENFLASYON GELEBİLİR



Radev, 2025 enflasyon tahminleriyle ilgili olarak, enflasyonun Euro bölgesi ortalamasından yüksek kalacağını, ancak yönetilebilir sınırlar içinde kalacağını söyledi. Artan fiyatlar konusundaki kamuoyu endişesinin anlaşılabilir olduğunu, ancak bunun sistemik bir makroekonomik dengesizliği yansıtmadığını belirtti. Bulgaristan'ın Euro bölgesine girişiyle ilgili olarak, Radev, makul mali ve makroekonomik politikaların öneminin altını çizerek, ulusal politikaların Euro bölgesi çerçevesi içinde bile güçlü kalması gerektiğini vurguladı.



Radev ayrıca, Fransa'daki ekonomik gelişmelerle ilgili endişelere de değinerek, yapısal mali dengesizliklerin önemli olmakla birlikte, bunların felaket boyutunda riskler oluşturmadığını, aksine reformlara ve daha iyi mali koordinasyona ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Bulgaristan'ın zor durumdaki Euro bölgesi ekonomilerini kurtarmak zorunda kalabileceği iddialarını reddederek, bu tür fikirlerin spekülatif ve asılsız olduğunu söyledi.



IMF'nin kamu sektörü maaşlarının dondurulması ve vergilerin artırılması gibi son tavsiyeleri hakkında Radev , Bulgaristan'ın kendi mali kararlarını alma hakkını saklı tuttuğunu belirtti . Harcamaların ihtiyatlı bir şekilde yönetilmesi koşuluyla, reel gelirleri artırmaya devam ederken aynı zamanda mali tamponları yeniden oluşturma fırsatı olduğunu belirtti. Harekete geçilmemesi, Bulgaristan'ı, kontrolsüz harcamaların mali sistemi zorladığı Romanya'ya benzer bir yola sokabilir.



Radev, Bulgaristan'ın kamu harcamalarını GSYİH'nın yaklaşık %40'ına kadar sürdürülebilir bir şekilde finanse etmek üzere tasarlanan gelir sisteminin, harcamalar sürekli yüksek kalırsa zorlanmaya maruz kalacağını ve bunun ya borç birikimi, ya vergi artışları ya da her ikisinin bir kombinasyonunu gerektireceğini vurguladı ; ancak bunların hiçbiri ideal çözümler değil. Radev, 2026 bütçesinin, son dönemdeki olumsuz mali eğilimleri tersine çevirme ve ülkenin avro bölgesine girmesiyle istikrarı sağlamadaki rolü göz önüne alındığında, en azından son beş yılın en önemli bütçesi olma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti.