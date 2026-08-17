Yüksek Hızlı Tren biletlerine zam geldi
17.08.2026 16:49
Anadolu Ajansı
YHT biletine yüzde 6,45 zam geldi.
Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet ücretleri yüzde 6,45 artırıldı. Ankara-İstanbul tek yön bilet fiyatı 990 liraya çıktı.
YHT biletlerine zam geldi. Bilet fiyatında yapılan artış TCDD Taşımacılık'ın internet sitesine yansıtıldı.
Zam oranı yüzde 6,45 olarak belirlendi. Ankara-İstanbul tek yön bilet fiyatı 990 liraya çıktı.
Ankara-Eskişehir arası 511 lira, Ankara-Konya arası 458 lira, Ankara-Sivas arası bin bir liraya yükseldi.
Eskişehir-İstanbul arası 639 lira, Eskişehir-Sakarya arası 601 lira, Eskişehir-Konya arası 708 lira, Eskişehir-Sivas arası bin 597 lira oldu.