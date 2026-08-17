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Yüksek Hızlı Tren biletlerine zam geldi

17.08.2026 16:49

Yüksek Hızlı Tren biletlerine zam geldi
Anadolu Ajansı

YHT biletine yüzde 6,45 zam geldi.

NTV - Haber Merkezi
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Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet ücretleri yüzde 6,45 artırıldı. Ankara-İstanbul tek yön bilet fiyatı 990 liraya çıktı.

YHT biletlerine zam geldi. Bilet fiyatında yapılan artış TCDD Taşımacılık'ın internet sitesine yansıtıldı.

 

Zam oranı yüzde 6,45 olarak belirlendi. Ankara-İstanbul tek yön bilet fiyatı 990 liraya çıktı.

 

Ankara-Eskişehir arası 511 lira, Ankara-Konya arası 458 lira, Ankara-Sivas arası bin bir liraya yükseldi.

 

Eskişehir-İstanbul arası 639 lira, Eskişehir-Sakarya arası 601 lira, Eskişehir-Konya arası 708 lira, Eskişehir-Sivas arası bin 597 lira oldu.