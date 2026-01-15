Yüksek Hızlı Tren (YHT) biletlerine zam geldi

Yarın başlayacak ara tatil öncesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı açıklamayla Yüksek Hızlı Tren'in (YHT) sefer sayısında artışa gidildiğini duyurmuştu.

Uraloğlu'nun verdiği bilgiye göre, Ankara-İstanbul arasında 8 ek Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferi düzenlenecek. Anahat ve bölgesel trenlerde ise toplam 408 vagon ilaveyle 20 bin ek koltuk kapasitesi sağlanacak.