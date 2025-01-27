Yüksek mevduatı olan daha çok faiz aldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) internet sitesinde "Mevduat Büyüklüğüne Göre Faizlerdeki Ayrışmayı Etkileyen Faktörler" başlığıyla yeni bir ekonomi notu yayımlandı.



Bankaların mevduata uyguladıkları faiz oranlarının mevduat büyüklüklerine göre belirgin olarak ayrıştığı ve küçük tutarlı mevduata büyük tutarlı mevduata göre daha düşük faiz oranı uygulandığı belirtildi.



Yüksek ve düşük tutarlı mevduat faiz oranları arasındaki farkın enflasyon beklentilerinin bozulduğu ve para politikasının sıkılaştığı dönemlerde yükseldiği vurgulandı.



Notta "Mevduat büyüklüğüne göre faiz ayrışmasının boyutu, analiz edilen tüm dönemlerde bankaların büyüklüğüne duyarlıyken, bankaların likiditesi de söz konusu ayrışmada etkili olabilmektedir." denildi.



Söz konusu ayrışmanın politika düzenlemelerine de duyarlı olduğu ve özellikle Türk Lirası'na geçiş hedeflerinin uygulanmakta olduğu 2022 yılı son çeyreği sonrasında faiz farklılaşmasının arttığının gözlendiği ifade edildi.



Raporda, yüksek ve düşük tutarlı mevduat faiz oranlarının enflasyon beklentilerine göre reelleştirilmiş değerlerinin farkı 2014-2022 yıllarında ortalama 3,3 yüzde puan iken, 2023-2024 yılları arasında bu fark 9,2 yüzde puana yükseldi.