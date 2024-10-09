Yumaklı: Kırmızı et ithalatını bitirmeyi hedefliyoruz

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Iğdır'daki Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Kazım Karabekir İşletmesi'nde açıklamalarda bulundu.



Şubat ayında açıklanan Hayvancılıkta Üretimi Geliştirme Projesi'nin 3 ana hedefi olduğunu belirten Bakan Yumaklı, ilk olarak üreticilere uygun maliyetle sürdürebilir şekilde hayvan teminini sağlamak.



İlk olarak üreticilere uygun maliyetle hayvan temini sağlanmasının hedeflendiğini belirten Yumaklı, "İkincisi de tüketicimizin uygun maliyetle kırmızı ete ulaşmasını sağlamak ve nihayetinde de Türkiye'nin çok küçük bir oran bile olsa, et ithalatıyla ya da hayvan ithalatıyla ilgili olan konusunu kapatmak" dedi.



Yumaklı, yeni destekleme modelinde ilk defa kadın ve genç çiftçilere pozitif ayrımcılık yapılacağını dile getirdi.



Bakan Yumaklı, gıda arz güvenliğinin en az milli güvenlik kadar önemli olduğunu söyledi. Şap hastalığı oranının yaklaşık yüzde 80 azaltıldığını belirtti.