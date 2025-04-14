Yumurta fiyatı 9 ayda ikiye katladı

Organiği, tarlada gezeni, kümeste bekleyeni fark etmiyor, fiyat artışı yumurtanın her türlüsüne yansıyor.



Pazarda en ucuz yumurtanın tanesi en ucuz sekiz liradan satılıyor. Bazı marketlerde fiyat 6,5 liraya kadar düşse de, türüne göre 14 liraya kadar çıkıyor.



Yumurta satıcıları, on gün önce bir yumurtanın 6 liraya, şimdi ise 8 liraya geldiğini söylüyor.



Türkiye İstatistik Kurumu Verileri'ne (TÜİK) göre de yumurta fiyatları son dokuz ayda ikiye katlandı. Son bir ayda fiyat artışı yüzde 10'a yaklaştı.



Satıcılara göre yumurta daha üreticiden yüksek fiyatla çıkıyor, tüketiciye ulaşana kadar üzerine ek maliyetler biniyor.



Bazı haber kaynaklarında yumurta fiyatlarını ihracatın artırdığı yer alsa da, sektör temsilcilerine göre yaklaşık beş ay önce görülen kuş gribinin etkileri hala sürüyor.



Piyasadaki yumurta talebini karşılayacak kadar üretim yapılamıyor. Fiyatlarda en erken iki hafta sonra düşme ihtimali olduğu belirtiliyor.