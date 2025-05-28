Yumurta ihracatına muafiyet kararı
Ticaret Bakanlığı, sofralık yumurta ihracatına uygulanan Destekleme ve Fiyat İstikrarı Fonu kesintisine yönelik bazı muafiyetler getirdi.
Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kararla, sofralık yumurta ihracatında uygulanan Destekleme ve Fiyat İstikrarı Fonu kesintisine bazı muafiyetler getirildi.
Alınan kararla, Türk Silahlı Kuvvetleri, dış temsilcilikler ve insani yardım amaçlı ihracatlar DFİF kesintisi kapsamı dışında bırakıldı.
Ticaret Bakanlığı, 2024 yılındaki kuş gribi salgını ve 2025 yılındaki fiyat artışları sonrası sofralık yumurta ihracatına kilogram başına 1 buçuk dolar Destekleme ve Fiyat İstikrarı Fonu kesintisi kararı almıştı.
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